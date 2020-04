Audio (Fabián «Palo» Oliver, Diputado Provincial, FPCyS)

DEPREDACIÓN EN EL PARANÁ

LA NECESIDAD DE REPENSAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MODELOS PESQUEROS ANTE LA CRISIS

Ante la bajante histórica del rio Paraná y la crisis generada a partir de la pandemia del coronavirus en nuestro país se han sucedido una serie de conflictos sobre cuestiones estructurales que la coyuntura pone en el centro de los debates públicos y apresuran los tiempos políticos. Si algún aspecto positivo ha generado esta crisis mundial sin precedentes es la reinterpretación de definiciones sobre la sostenibilidad de las prácticas productivas y su impacto sobre el ambiente. El parate de la actividad económica en el mundo, paradójicamente, parece haber brindado una bocanada de vida al planeta. La contaminación en los mares, en el aire y en los ríos ha descendido a niveles nunca antes registrados, especies que se creían extintas han recuperado sus habitas expropiados por la industria, la naturaleza parece haber recuperado su espacio y ofrecernos mejores condiciones de vida a futuro que obliga a los estados a repensar las la lógica de los sistemas productivos y su equilibrio con el ambiente sobre el que se sustentan. La sostenibilidad de las actividades productivas no solo ocupa un lugar central, parece una discusión que no puede permitirse dilaciones por parte de estados y gobiernos que, pese a hallarse atenazados ante las urgencias sanitarias, no deberían posponer definiciones con respecto a tópicos directamente vinculados con las causas de la pandemia.

En nuestra provincia la situación del rio Paraná es un ejemplo ilustrativo de los debates a nivel mundial atravesados por cuestiones de idiosincrasias, practicas y valores que se vuelve necesario repensar. La depredación en el río, sumado a su bajante histórica, han encendido todas las alarmas ante la falta de controles y legislaciones claras que eviten prejuicios que puedan generar un genocidio ambiental sin retorno. Nuestras vidas y la subsistencia de nuestras comunidades dependerán de las decisiones que las autoridades adopten en estos momentos en donde lo que no sobra, precisamente, es el tiempo.

Las prácticas deprecatorias y la necesidad de preservar la actividad pesquera comercial en nuestra provincia son tópicos que nunca han estado del todo equilibrados. Las posturas de los actores directamente involucrados en estos procesos han colisionado una y otra vez a la largo de todo esta última década. Estos particulares momentos parecerían definitorios para lo que pueda suceder a futuro en materia ambiental y a lo que a sostenibilidad de las actividades pesquera se refiere. La preocupación de grupos ambientalistas, periodismo especializado, instituciones intermedias y el propio estado se han hecho notar en las últimas horas. En este sentido, desde diversos sectores, tanto oficialistas como opositores en la legislatura santafesina, se han presentado proyectos en búsqueda de regular y preservar el equilibrio del ecosistema de nuestros ríos ante prácticas abusivas que necesariamente deberán repensarse. Los intereses son diversos. Pescadores artesanales, comerciales y grupos exportadores tienen necesidades e intereses a veces contrapuestos.

En este sentido, desde la bancada del Frente Progresista Cívico y Social se presento un proyecto de comunicación autoría del Diputado Fabián Palo Oliver en donde se le solicita al gobierno de la provincia decretar con carácter de urgencia la veda de la pesca comercial y deportiva en toda la provincia hasta que los niveles hídricos vuelvan a la normalidad. El pedido contempla la situación de aquellos grupos más vulnerables de la cadena productiva pesquera al exceptuar de esta medida la pesca de subsistencia practicada desde su modalidad de costa con línea de mano, caña y anzuelos de todas aquellas especies que los organismos de control consideren pertinentes. La base del proyecto se sustenta en que las modificaciones de los niveles hídricos del Paraná, las más bajas de los últimos 50 años, podrían conllevar un prejuicio irreparable para las condiciones de reproducción y desarrollo natural de los recursos ictícolas del rio.